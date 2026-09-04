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Türkiye
AA 04.09.2026 23:55

Antalya'da suç örgütlerini öven sosyal medya paylaşımlarına operasyon: 10 gözaltı

Antalya'da sosyal medyada suç örgütlerini överek yöntemlerini meşru gösterip teşvik edici paylaşımlarda ve söylemlerde bulunduğu iddia edilen 14 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Antalya'da suç örgütlerini öven sosyal medya paylaşımlarına operasyon: 10 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, suç örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek paylaşımlarda bulunan, yine bu örgütlerin eylemlerinde görev almak istediğine dair söylemlerde bulunanlara yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 338 gram kokain, 61 ayrı paket halinde esrar ve bir hassas terazi ele geçirildi.

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