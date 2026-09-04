Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Antalya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Rusya adli makamlarınca hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yürütülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen M.D.'nin Antalya'da olduğu belirlendi.

Zanlı, Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Rusya'ya iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.