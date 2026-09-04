Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin savunma sanayii ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini, ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran-ABD gerilimi ve bölgedeki benzeri çatışmalı süreçlerin sona ermesi için gayret gösterdiğini, barış odaklı diplomatik girişimlerin devam edeceğini, bölgedeki kardeş ülkelere yönelik saldırıları asla tasvip etmediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca diğer bölgesel konularda da iki ülkenin iş birliğinin önemli olduğunu aktardı.