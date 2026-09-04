ABD'de 12 yaş altına zayıflama ilacı kullanımı arttı

Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, obezite tanısı bulunan ve diyabet hastası olmayan 8-11 yaşlarındaki 3,5 milyondan fazla çocuğun verileri incelendi.

Araştırmaya göre, GLP-1 grubu ilaçların reçete edilme oranı 2019'da yüzde 0,03 iken, haziran itibarıyla yüzde 9,3'e yükseldi.

Söz konusu ilaçlar 12 yaş altındaki çocukların kullanımı için onaylı olmasa da klinik kılavuzların, bazı durumlarda 8 yaşından itibaren obezite tedavisinde bu ilaçların kullanılmasına izin verdiği belirtildi.

Araştırma döneminde 20 bin 282 çocuğa GLP-1 grubu ilaç reçete edildi. Bu çocukların yüzde 94'ünün ileri derecede obez olduğu, yaklaşık yüzde 65'inde ise yüksek kolesterol, yüksek tansiyon veya uyku apnesi gibi en az bir ek sağlık sorunu bulunduğu kaydedildi.

Araştırmanın başındaki NYU Langone Health uzmanı Babak Orandi, ilaçları kullanan çocukların toplam sayısının halen düşük olduğunu ancak kullanımın hızla arttığını belirtti.

Orandi, ilaçların uzun vadede güvenli ve etkili olup olmadığının izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırmada ayrıca, yüksek gelirli bölgelerde yaşayan çocukların bu ilaçlara reçete edilme ihtimalinin diğerlerine göre yüzde 55 daha fazla olduğu ve bu durumun tedaviye erişimde eşitsizlik yaşanabileceğine işaret ettiği belirtildi.

