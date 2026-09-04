Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 04.09.2026 21:59

ABD'de 12 yaş altına zayıflama ilacı kullanımı arttı

ABD'de yapılan bir araştırma, obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu zayıflama ilaçlarının 8-11 yaş grubundaki çocuklara yazılma oranının son yıllarda hızla arttığını ortaya koydu.

ABD'de 12 yaş altına zayıflama ilacı kullanımı arttı

Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırmada, obezite tanısı bulunan ve diyabet hastası olmayan 8-11 yaşlarındaki 3,5 milyondan fazla çocuğun verileri incelendi.

Araştırmaya göre, GLP-1 grubu ilaçların reçete edilme oranı 2019'da yüzde 0,03 iken, haziran itibarıyla yüzde 9,3'e yükseldi.

Söz konusu ilaçlar 12 yaş altındaki çocukların kullanımı için onaylı olmasa da klinik kılavuzların, bazı durumlarda 8 yaşından itibaren obezite tedavisinde bu ilaçların kullanılmasına izin verdiği belirtildi.

Araştırma döneminde 20 bin 282 çocuğa GLP-1 grubu ilaç reçete edildi. Bu çocukların yüzde 94'ünün ileri derecede obez olduğu, yaklaşık yüzde 65'inde ise yüksek kolesterol, yüksek tansiyon veya uyku apnesi gibi en az bir ek sağlık sorunu bulunduğu kaydedildi.

Araştırmanın başındaki NYU Langone Health uzmanı Babak Orandi, ilaçları kullanan çocukların toplam sayısının halen düşük olduğunu ancak kullanımın hızla arttığını belirtti.

Orandi, ilaçların uzun vadede güvenli ve etkili olup olmadığının izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Araştırmada ayrıca, yüksek gelirli bölgelerde yaşayan çocukların bu ilaçlara reçete edilme ihtimalinin diğerlerine göre yüzde 55 daha fazla olduğu ve bu durumun tedaviye erişimde eşitsizlik yaşanabileceğine işaret ettiği belirtildi.
 

ETİKETLER
ABD Çocuk Obezite Sağlıklı Beslenme
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7,5 dönümlük Filistin toprağına daha el koyma kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:40
Bartın'da fındık işçilerini taşıyan tarım aracı devrildi : 8 yaralı
22:34
Selçuk Bayraktar: Birkaç sene içinde küçük modüler reaktörleri yapabileceğimize inanıyorum
22:17
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayacağını söyledi
22:12
Teknopark İstanbul'un 2027-2031 yol haritası şekilleniyor
22:02
Üsküdar'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
21:54
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7,5 dönümlük Filistin toprağına daha el koyma kararı aldı
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ