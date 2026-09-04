BM'den dünya haritası için dikkat çeken karar

“Haritayı Düzelt” adı verilen karar, BM Genel Kurulu'nda 164 ülkenin oyuyla kabul edildi. 6 ülke çekimser kalırken, yalnızca ABD karara karşı oy kullandı.

Kararda, dünya haritalarında kullanılan projeksiyonların Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'nın olduğundan daha küçük algılanmasına yol açtığı belirtildi.

Mercator yerine Equal Earth

1569'da Gerardus Mercator tarafından geliştirilen Mercator projeksiyonu, özellikle denizcilik ve navigasyonda kullanılıyor. Ancak ekvatordan uzaklaştıkça ülkelerin ve kıtaların boyutlarını olduğundan büyük gösteriyor.

Örneğin Mercator haritasında Grönland, Güney Amerika'ya yakın büyüklükte görünürken gerçekte Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde.

BM kararında, bu algı farklılığının Afrika ve diğer güney bölgelerinin ekonomik, jeopolitik ve kalkınma potansiyelinin de olduğundan küçük değerlendirilmesine katkıda bulunabileceği ifade edildi.

2018'de geliştirilen Equal Earth projeksiyonu ise ülkelerin ve kıtaların gerçek yüz ölçümlerine daha yakın oranlarda gösterilmesini amaçlıyor.

Fransa da Mercator'dan vazgeçecek

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da ülkesinin Mercator projeksiyonunu bırakacağını ve yüz ölçümlerini daha doğru yansıtan haritalara geçeceğini açıkladı.

Karar, Afrika Birliği'nin mart ayında Equal Earth haritasını benimsemesinin ardından gündeme geldi. BM'ye sunulan taslakta dijital harita platformlarının da daha doğru projeksiyonların kullanımına yönelik çalışmalar yürütmesi çağrısında bulunuldu.