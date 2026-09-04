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Dünya
Reuters 04.09.2026 21:31

Musk'tan “Twitter” hamlesi: Rakip platformun adı mahkeme kararıyla engellendi

ABD'de federal mahkeme, Elon Musk'ın sahibi olduğu X Corp.'un başvurusu üzerine, rakip sosyal medya girişimi Operation Bluebird'ün platformunda “Twitter” adını ve Twitter'la bağlantılı bazı markaları kullanmasını geçici olarak engelledi.

Musk'tan “Twitter” hamlesi: Rakip platformun adı mahkeme kararıyla engellendi

ABD'de federal mahkeme, Elon Musk'ın sahibi olduğu X Corp.'un başvurusu üzerine, rakip sosyal medya girişimi Operation Bluebird'ün platformunda “Twitter” adını ve Twitter'la bağlantılı bazı markaları kullanmasını geçici olarak engelledi.

Mahkeme X'i haklı buldu

Delaware Bölge Yargıcı Colm Connolly, Operation Bluebird'ün “Twitter” adını kullanmasının tüketicilerde karışıklığa yol açabileceği ve X'in ticari markalarını ihlal edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bluebird, Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin adını X olarak değiştirmesiyle “Twitter” markası üzerindeki hakların terk edildiğini savunmuştu. Mahkeme ise X'in bu hakları terk ettiğine ilişkin iddianın geçerli olmadığına hükmetti.

“Tweet” ve kuş logosu X'in elinde değil

Mahkeme, X'in “Tweet” kelimesi ile Twitter'ın mavi kuş logosu üzerindeki haklarını ise terk ettiğine karar verdi. Kararda, Musk'ın Twitter'ın eski marka unsurlarından vazgeçileceğine ilişkin açıklamalarına dikkat çekildi.

Operation Bluebird'ün hukuk danışmanı Stephen Coates, şirketin mahkeme kararına uyacağını açıkladı. Coates ayrıca platformun “tweet.app” adıyla hizmete başlayacağını duyurdu.

Dava, X Corp. ile Operation Bluebird Inc. arasında Delaware Federal Bölge Mahkemesi'nde görülüyor. Mahkemenin son kararı, dava süreci devam ederken geçerli olacak ön tedbir niteliği taşıyor.

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