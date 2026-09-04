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Dünya
AA 04.09.2026 21:52

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7,5 dönümlük Filistin toprağına daha el koyma kararı aldı

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören askeri bir emir çıkardığı belirtildi.

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7,5 dönümlük Filistin toprağına daha el koyma kararı aldı
[Fotograf: AA]

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Cenin'in Kabatiya kasabasında yaklaşık 7,5 dönümlük araziye "askeri ve güvenlik" gerekçesiyle "acilen" el konulmasına karar verdiği kaydedildi.

Askeri emirle birlikte yayımlanan harita incelendiğinde İsrail ordusunun, son bölümüne askeri kule inşa edilecek bir askeri yol yapmayı amaçladığının ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

Söz konusu haritayla, "yeni askeri yolun", son dönemde yeni yerleşimlerin eklenmesiyle daha da genişleyen yasa dışı "Noa" yerleşiminin kuzeyinde yer aldığının görüldüğü ve bunun "tehlikeli coğrafi bir bağlantı" olduğu vurgulandı.

Bu tür askeri emirlerle daha fazla Filistin toprağının yağmalanmasının ve bölgede kapsamlı kolonyal genişlemeyi kolaylaştıracak yollar açılmasıyla altyapı inşa edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, 1 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'deki mevcut hükümet döneminde yaklaşık 109 bin 141 dönüm Filistin toprağına el konulduğunu belirtmişti.

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