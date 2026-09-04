BM: Suriye'de savaş kalıntısı mühimmat patlamasında 6'sı çocuk 9 kişi öldü

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

Savaş kalıntısı patlayıcıların siviller, özellikle de çocuklar için oluşturduğu tehlikenin son derece endişe verici olduğuna dikkati çeken Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) raporlarını paylaştı.

Dujarric, "UNOCHA'da çalışan meslektaşlarımız, geçtiğimiz hafta Suriye'nin 6 bölgesinde bir düzine patlayıcı mühimmat vakası kaydedildiğini, bu olaylarda 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi." ifadesini kullandı.

Patlayıcı mühimmatların temizlenmesi gerekiyor

Bu konuda en ölümcül olayın Dera bölgesinde yaşandığını aktaran Dujarric, bir sivil aracın geçişi sırasında infilak eden kara mayınının 5 çocuğun ölümüne ve 3 çocuğun yaralanmasına yol açtığını belirtti.

Dujarric, "En fazla vakanın kaydedildiği yer Rakka oldu. Bu durum, Suriye'nin kuzeyinde savaş kalıntılarının yarattığı tehlikelerin sürdüğünü gözler önüne seriyor." dedi.

Bu konuda atılması gereken adımlara dikkati çeken Dujarric, sivilleri korumak ve evlerine güvenli şekilde dönmelerini sağlamak için patlayıcı mühimmat temizliği, risk eğitimi ve mağdurlara yönelik yardımların "hayati önem taşıdığını" kaydetti.