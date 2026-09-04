Almanya'da yeni sabotaj girişimi

Almanya’da kritik enerji altyapısına yönelik yeni bir sabotaj girişimi ortaya çıkarıldı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Dormagen kentinde, Neurath Elektrik Santrali’nin kuzeydoğusundaki trafo merkezi bölgesinde şüpheli füze fırlatma mekanizmaları bulundu.

Emniyet güçlerinin perşembe akşamı tespit ettiği düzenekler, santralin işletmecisi RWE yönetimine bildirildi. Şirket, olayın santral operasyonlarında herhangi bir aksamaya yol açmadığını açıkladı.

Bölgede bulunan yüksek gerilim hatlarının RWE Power şirketine ait olduğu belirtildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

RWE, enerji altyapısının güvenliği için önlemlerin artırıldığını duyurdu.

Şirketin, şebeke operatörü Amprion ve resmi makamlarla koordinasyon halinde hareket ettiği bildirildi. RWE, güvenlik gerekçesiyle alınan özel önlemlerin ayrıntılarını açıklamayacağını belirtti.

Olayın ardından polis soruşturmayı genişletirken, sabotajların sorumluluğunu üstlendiği öne sürülen bir mektup da incelemeye alındı. Mektupta eylemlerin fosil yakıt endüstrisini hedef aldığı belirtildi.

48 yaşındaki süpheli aranıyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 48 yaşındaki şüphelinin suç ortaklarının bulunabileceğini söyledi.

Dobrindt, saldırıların arkasında ideolojik motivasyonlu iklim aşırılıkçılarının olabileceğini belirtti. Son dönemde artan sabotaj girişimlerinin devam edeceğini düşündüklerini ifade etti.

Almanya’da Leipzig Havalimanı’nda patlayıcı yüklü olduğu belirtilen SİHA’nın bulunmasının yanı sıra Bergheim ve Brandenburg’da da sabotaj girişimleri yaşanmıştı.

Rusya bağlantısı araştırılıyor

Berlin yönetimi, Leipzig Havalimanı’ndaki olayın arkasında Rusya’nın olabileceğini gündeme getirmişti.

Rus istihbaratının sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden düşük seviyeli ajanlar devşirdiği de öne sürülüyor.

Benzer bir iddia Danimarka’dan geldi. Danimarka Polis İstihbarat Servisi, Rusya’nın Ukrayna’ya yardım sağlayan şirketleri hedef aldığını ve sosyal medya platformları üzerinden Danimarkalıları işe almaya çalıştığını açıkladı.