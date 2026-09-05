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Gündem
TRT Haber 05.09.2026 10:23

Trafik uygulamasında silahlı saldırıya uğrayan polis şehit oldu

İstanbul'da trafik uygulamasında silahlı saldırıya uğrayan polis memuru Mehmet Ali Topatutan, şehit oldu.

Trafik uygulamasında silahlı saldırıya uğrayan polis şehit oldu

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Ali Topatutan, Esenyurt'ta yapılan trafik denetiminde korsan taksicilik yaptığı belirlenen şahsın ateş etmesi sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Topatutan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakan Çiftçi'den taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit olan polis memuru için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, mesajında, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Ayrıca saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A'nın da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

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İstanbul Şehit Polis
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