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Türkiye
TRT Haber 05.09.2026 10:44

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için 8 Eylül'e ertelendi.

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi ertelendi

Belediye Meclisi, Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Aral, yoklamanın ardından salonda 22 meclis üyesinin bulunduğunu belirterek, toplantının açılabilmesi için gerekli salt çoğunluğun sağlanamadığını ifade etti.

Toplantının ertelendiğini kaydeden Aral, "Biz, şu anda 22 kişiyiz. Bu sebepten ötürü toplantıyı 8 Eylül Salı günü sabah 09.00'a erteliyorum." dedi.

Salona basın mensupları alınmazken toplantı belediyenin internet üzerinden yaptığı çevrim içi yayından takip edildi.

Yoklama sırasında CHP Grubunun meclis üyelerinin toplantıya katılmadığı görüldü.

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