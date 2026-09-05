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Gündem
AA 05.09.2026 18:45

Şehit polisimiz Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polisimiz Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: DHA]

Esenyurt'ta trafik uygulaması yapan emniyet ekiplerinin korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yapmalarının ardından araç sürücüsünün polis ekiplerine açtığı ateş sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan trafik polisi Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ve meslektaşları katıldı.

Şehit polisimiz Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, buradaki konuşmasında, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehitliğin vatan sevgisinin en yüce makamı olduğunu ifade eden Yıldız, "Başta şehit polis memuru Mehmet Ali Topatan olmak üzere vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla yad ediyoruz." dedi.

Şehit polisimiz Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna uğurlandı

Tören mangası ve sivil trafik polisleri tarafından omuzlarda taşınıp araca konulan Topatan'ın cenazesi, daha sonra Fatih Camisi'ne götürüldü.

Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Topatan'ın naaşı Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet ekiplerinin, korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yapmasının ardından araç sürücüsü Ekrem A'nın silahla açtığı ateş sonucu Topatan ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

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