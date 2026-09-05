Girne'deki gemide can kaybı 13'e yükseldi

KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını söyleyen Üstel, "Ulaşılan naaşla birlikte kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 13’e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı ise 15 olmuştur" dedi.

Girne açıklarında batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.