Erdoğan: İmam hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER 23'üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

ÖNDER'in kıymetli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, sevgili genç kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Sizlerin şahsında gerek 81 ilimizdeki gerekse dünyanın farklı ülkelerindeki İmam Hatipli kardeşlerimin tamamına selamlarımı iletiyorum.

23. İmam Hatipliler Kurultayı'na nazik davetiniz için teşekkür ediyor, kurultayın İmam Hatip camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gönüllü kuruluşlarımızdan eğitim kurumlarımıza, akademisyenlerimizden öğrenci, öğretmen ve mezunlarımıza İmam Hatip davasına gönül vermiş tüm kardeşlerimizi Trabzon'da buluşturan ÖNDER'i tebrik ediyorum. Kurultay kapsamındaki panel ve oturumlarda ortaya konulacak fikir ve önerilerin, geçmişle birlikte bugünü ve geleceği de kuşatan teklif ve değerlendirmelerin ortak vizyonumuza katkı sunmasını temenni ediyorum.

İmam Hatip okullarımızın kurulması, yaşatılması, güçlendirilmesi, bu güzide eğitim yuvalarının daha fazla gencimize ulaşması için mücadele vermiş tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 75 yıllık bu mücadelenin bugünkü neferleri, taşıyıcıları ve sancaktarları olan siz değerli kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

"İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor"

Sevgili kardeşlerim, şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bu günlere getirdiği İmam Hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayiinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor.

Önlerindeki suni engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere Geçiş ve Yükseköğretim Kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.

Hangi okuldan mezun olursa olsun; şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına, bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum.

"Bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına inanıyorum"

İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un; 'Âsım'ın nesli diyordum ya… nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek' mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin Türkiye'nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Türkiye'nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum.

Unutmayın; 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle ÖNDER 23. İmam Hatipliler Kurultayı'nın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.