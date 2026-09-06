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Türkiye
AA 06.09.2026 15:10

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos arasındaki dönemde günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 24-30 Ağustos'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1689 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1437 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1419 uçuşla Amsterdam, 1329 uçuşla Londra Heathrow ve 1320 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük 1032 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9'uncu havalimanı olarak belirlendi.

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