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Dünya
AA 05.09.2026 16:33

Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü

Yunanistan'ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında "Phantom" tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü

Yunan basınında yer alan haberlerde, gösteriye katılan iki kişilik Phantom tipi uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle iniş yapmasından kısa süre önce düştüğü belirtildi.

Kazanın, yüzlerce kişinin gösteriyi yakından izlediği sırada meydana geldiği kaydedilen haberlerde, uçağın pist yakınında yeniden irtifa kazanmaya çalıştığı sırada düştüğüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Uçaktaki pilotların durumuna ilişkin henüz resmi açıklama yapılmazken, kazanın meydana geldiği sırada pilotların fırlatma koltuklarını kullandıklarına dair bir görüntüye rastlanmadığı aktarıldı.

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