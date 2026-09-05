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Sağlık
AA 05.09.2026 16:24

Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planıyla 12 milyondan fazla kişiye ulaşıldı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı kapsamında 81 ilde yürütülen eğitim, seminer ve saha bilgilendirme faaliyetleriyle 12 milyon 182 bin 293 kişiye doğrudan ulaşıldığını bildirdi.

Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planıyla 12 milyondan fazla kişiye ulaşıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Haftası'nın üçüncü gün teması "Sağlığını Aşı ile Koru" olarak belirlendi.

Aşılama hizmetleriyle özellikle bebek ve çocuklarda aşıyla önlenebilir hastalıkların ortaya çıkmasının engellenmesi ve toplumun genel sağlık düzeyinin korunması amaçlanıyor.

Çocukluk dönemi bağışıklama programı kapsamında 13 hastalığa karşı rutin aşı uygulaması yapılırken, Ulusal Aşı Takvimi de bilimsel gelişmeler ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda güncelleniyor.

Bu kapsamda Nisan 2025'te gebelere tetanos toksoidi, difteri toksoidi ve asellüler boğmaca bileşenlerini içeren Tdab aşısının uygulanmasına başlanmıştı. Aynı dönemde beş bileşenli karma aşıdan altı bileşenli karma aşıya geçildi.

Sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için 81 ilde çalışmalar yürütülüyor

Vatandaşların doğru sağlık bilgisine ulaşması, bilgiyi değerlendirmesi ve sağlıkla ilgili doğru kararlar verebilmesi amacıyla "Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı (2025-2028)" da yürütülüyor.

Hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesinin yanı sıra dezenformasyonla mücadele, doğru sağlık bilgisinin yaygınlaştırılması, sağlık hizmetlerinde sağlık okuryazarlığı standartlarının oluşturulması ve sağlık çalışanlarının sağlık okuryazarlığı yaklaşım düzeyinin artırılması planın öncelikleri arasında yer alıyor.

81 ilde 12 milyondan fazla kişiye doğru sağlık bilgisi ulaştırıldı

Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği günden bu yana, 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stant ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12 milyon 182 bin 293 kişiye doğrudan ulaşıldı.

Çalışmalar okullar, sağlık kuruluşları, halk eğitim merkezleri, camiler, kışlalar, cezaevleri, huzurevleri, çocuk evleri, gençlik merkezleri ve alışveriş merkezleri gibi toplumun farklı kesimlerine ulaşılabilecek alanlarda gerçekleştirildi.

Saha faaliyetleri sağlık takvimindeki özel gün ve haftalarla uyumlu şekilde yürütülürken, sosyal medya kanalları üzerinden de milyonlarca kişiye ulaşıldı.

Vatandaşların doğru ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşmalarını ve koruyucu sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmalarını destekleyen Bakanlıkça sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki yanlış ve yanıltıcı bilgilerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

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