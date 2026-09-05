Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2026 16:06

Putin, Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmama talimatı verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmama talimatı verdiğini bildirdi.

Putin, Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmama talimatı verdi

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Peskov, ABD’li temsilcilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceği bilgisini paylaştı.

Ukrayna'nın geçici ateşkesle ilgili Rus tarafına bilgi verdiğini kaydeden Peskov, "Putin, gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırı düzenlenmeme talimatı verdi. Bu, Amerikalıların Kiev'de yapacağı temasların hazırlığı ve yürütülmesiyle bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın, bugün, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya ulaştıkları bildirilmişti.

ABD’li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev’e geçeceği açıklanmıştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna ordusuna gece yarısından başlayarak 6-8 Eylül'de saldırıları durdurma talimatı verildiği belirtilmişti.

ETİKETLER
Vladimir Putin Rusya Ukrayna Kiev
Sıradaki Haber
Fransa Belediye Başkanları Derneğine yönelik siber saldırıda 100 binden fazla veri ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
ABD ordusu: Devrim Muhafızları'na ait 3 tankeri yok ettik
17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanını kabul etti
16:47
KPSS maratonu yarın başlayacak
16:35
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü
16:25
Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planıyla 12 milyondan fazla kişiye ulaşıldı
17:06
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ