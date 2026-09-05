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Dünya
AA 05.09.2026 13:22

Ukrayna: Rus hava sahasına yönelik operasyonumuzu duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kiev ve Borispol havalimanlarına düzenlediği saldırılara karşılık olarak Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi.

Ukrayna: Rus hava sahasına yönelik operasyonumuzu duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacağız

Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

Dnipro bölgesindeki Kamianske kentinde sivil işletmenin hedef alındığına dikkati çeken Zelenski, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rus saldırılarında Herson, Borispol ve Harkiv bölgelerindeki çok sayıda konutun da hasar gördüğünü anlatan Zelenski, Sumi ve Mikolayiv'de de insansız hava araçlarının (İHA) alışveriş merkezlerini vurduğunu ifade etti.

Zelenski, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev ve Borispol'deki havalimanlarına da saldırılar düzenlediği bilgisini vererek, bu saldırıların "uzun bir aradan sonra ilk kez kasıtlı" şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

"Amerikan diplomasisine karşı Rus-İran Şahedleri"

Bu saldırıların, Ukrayna'ya gelecek ABD'li temsilcilerin Kiev veya Borispol havalimanına iniş yapma ihtimaline ilişkin düzenlendiğini ileri süren Zelenski, "Amerikan diplomasisine karşı Rus-İran Şahedleri." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın bu hamlesini not ettiklerini belirten Zelenski, "Gelecek hafta insansız hava araçları ve füzelerin gökyüzündeki varlığı nedeniyle tehlikeli hale gelen Rus hava sahasına yönelik operasyonumuzu buna göre yeniden uyarlayacağız." bilgisini paylaştı.

Zelenski, Ukrayna tarafından diplomasiye yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını ve bulunmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna, barışı yakınlaştırmakla ilgileniyor. Rusya, yaptıklarından sorumlu olacak." ifadelerini kullandı.

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