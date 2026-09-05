Katil İsrail'in 2023'te Gazze'ye düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan 55 kişinin naaşı çıkarıldı

Sivil Savunma Müdürlüğü Şehit Cenazelerini Geri Kazanma Projesi Sorumlusu Muhammed Ebu Dan, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Binadaki arama çalışmalarının 3 gündür devam ettiğini aktaran Ebu Dan, o dönem İsrail'in saldırılarından kaçarak binaya sığınan 60'tan fazla kişi olduğunu söyledi.

Ebu Dan, yaklaşık 3 yıl sonra ulaşılan naaşların gelecek hafta düzenlenecek ortak bir cenaze töreniyle defnedileceklerini kaydetti.

Sivil Savunma ekiplerinin ekipman yetersizliği nedeniyle çalışmaların büyük zorlukla yürütüldüğüne dikkati çeken Ebu Dan, enkaz altındaki cenazelerin çıkarılabilmesi için uluslararası kurum ve kuruluşlardan destek istedi.

Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde İsrail saldırıları sonucu yerle bir olmuş 147 binanın enkazı altında bulunduğu tahmin edilen 1072 cenaze için arama işlemleri devam ediyor.

Sivil Savunma ekipleri, Kasım 2025'in sonunda başladıkları çalışmaların ilk aşamasında, enkaz altında kalan kayıp 559 cenazeden yaklaşık 333'ünü çıkarmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, saldırıların başından bu yana kayıp Filistinlilerin sayısının 9 bin 500'e ulaştığını, bunlar arasında cenazeleri enkaz altında olanların ve akıbeti bilinmeyen kişilerin bulunduğunu duyurmuştu.