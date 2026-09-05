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Dünya
AA 05.09.2026 10:04

İran basını: ABD Basra Körfezi'ndeki Hark Adası açıklarında İran'a ait petrol tankerine saldırdı

İran'ın Basra Körfezi'nin kuzeyinde yer alan petrol ihraç terminali Hark Adası yakınlarındaki patlama seslerinin ABD'nin İran'a ait bir petrol tankerine saldırısından kaynaklandığı bildirildi.

İran basını: ABD Basra Körfezi'ndeki Hark Adası açıklarında İran'a ait petrol tankerine saldırdı

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre İran'a ait bir petrol tankeri, sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta ABD ordusunun füze saldırısına uğradı.

Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarılırken saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

Haberde, seslerin kaynağının henüz belirlenemediği belirtilmişti.

İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini bildirmişti. 

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