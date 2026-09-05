Donanmanın kurtarma gemileri derin denizde iz sürüyor

TCG Alemdar, üç gemi arasında ana kurtarma platformu olarak öne çıkarken, TCG Işın ve TCG Akın ise kurtarma ve yedekleme gemisi olarak çok amaçlı kurtarma, yedekleme, su altı arama, dalış, enkaz çıkarma ve denizaltı kurtarma operasyonlarına destek görevlerini yürütüyor.

İnşasına 21 Aralık 2012'de başlanan TCG Alemdar kurtarma gemisi, 28 Ocak 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.

Boyu 90 metre, eni 19 metre olan gemi, 4 bin 200 ton deplasmana sahip ve 18 deniz mili sürat yapabiliyor.

Denizaltı kurtarma gemisi olarak görev icra eden gemi, denizaltıdan personel kurtarma sistemleriyle birlikte çalışabilecek kıçüstü alanına sahip.

Gemide 600 metre derinliğe kadar denizaltıların harici havalandırılması, hava ve karışım gaz sistemleri ile 90 metre derinliğe kadar dalış icra edebilme, açık deniz yedeklemesi imkanları bulunuyor.

Bunun yanında Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı envanterinde bulunan atmosferik dalış sistemi ve kurtarma çanı ile kurtarma ve yedekleme gemileri envanterinde bulunan uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) ve yandan taramalı sonar (YTS) cihazlarının kullanılması için gerekli entegrasyon sağlandı.

TCG Alemdar, sahip olduğu hastane, helikopter platformu, dinamik konumlandırma sistemi ve sonar sistemleri gibi ana görev fonksiyonunu destekleyici sistem ve cihazlara da sahip.

TCG Işın

TCG Işın, tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017'de hizmete girdi. Kurtarma ve yedekleme gemisi olan TCG Işın, 68 metre uzunluğa ve 14 metre genişliğe sahip.

Gemi, sahip olduğu sistemlerle kurtarma, yedekleme, dalış, su altı operasyonları ve tıbbi destek faaliyetlerini destekleyebiliyor.

Ana görev fonksiyonları satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisini aramak ve personelini kurtarmak olan TCG Işın, 1000 metre derinliğe kadar arama kurtarma görevlerini icra edebiliyor.

Dinamik konumlandırma sistemiyle zorlu deniz şartlarında mevki muhafazası sağlayabilen TCG Işın, su altı arama kurtarma faaliyetleri sırasında geminin gerekli mevkide emniyetli şekilde bulunmasına imkan sağlayabiliyor.

TCG Işın, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan 365 metre derinlikte çalışma imkanına sahip Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ve kurtarma çanı kullanımına yönelik uygun kıçüstü alanı ve altyapıya sahip.

Ayrıca, TCG Işın'da yer alan 600 metre derinliğe kadar dört noktadan demirleyerek mevki muhafaza edilebilen, Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) ile 90 metre derinliğe kadar 3 dalgıç ile dalış faaliyeti gerçekleştirebiliyor.

TCG Işın, denizaltından serbest çıkış yapmış veya denizaltından kurtarılan, tıbbi tedaviye ihtiyacı olan personele radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yapılması, hasar kontrol cerrahisi, yoğun bakım, basınç odası tedavi uygulamaları imkan ve kabiliyetlerine sahip bir platform olarak ön plana çıkıyor.

TCG Akın

68 metre uzunluğa ve 14 metre genişliğe sahip olan TCG Akın'ın ana görevleri arasında 1000 metre derinliğe kadar arama ve kurtarma faaliyetleri bulunuyor.

TCG Akın'daki Dinamik Konumlandırma Sistemi, zorlu deniz koşullarında geminin konumunu emniyetli şekilde muhafaza ederek su altı operasyonlarının güvenli yürütülmesini sağlıyor.

TCG Akın ayrıca, 600 metre derinliğe kadar 4 noktadan demirleyerek sabit kalabiliyor ve su altı arama faaliyetleri için yüksek teknolojiye sahip sistemler kullanılıyor.

Gemide bulunan uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV), 1000 metre derinliğe kadar çalışabiliyor ve 135 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Yandan taramalı sonar (YTS) ile 1000 metre derinliğe kadar bulunan nesnelerin konumlarını tespit edebilen TCG Akın, 3 bin metre çalışma derinliğine sahip Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) ile de deniz dibini detaylı şekilde tarayabiliyor.

365 metrede atmosferik dalış

Birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), 365 metre derinliğe kadar çalışma imkanı sağlıyor.

Gemide bulunan Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) ile de 90 metre derinliğe kadar 3 dalgıç aynı anda dalış yapabiliyor.

Gemide bulunan Sabit Basınç Odası Sistemi, 82 metre derinliğe kadar basınçlandırılabiliyor. 9 personel kapasiteli sistem, dalış hastalığına maruz kalan personelin tedavisinde kullanılabiliyor. Denizaltı havalandırma sistemi ise 600 metreye kadar derinliklerde 50 personele en az 14 gün boyunca harici hava desteği sağlayabilecek kapasiteye sahip.

Kurtarma ve su altı operasyonlarının yanı sıra tıbbi destek kapasitesiyle de öne çıkan TCG Akın'da radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yapılabildiği sağlık altyapısı bulunuyor. Gemide ayrıca, hasar kontrol cerrahisi, yoğun bakım ve basınç odası tedavileri gerçekleştirilebiliyor.

TCG Alemdar ve TCG Işın Girne, TCG Akın Silivri açıklarında görev yapıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi ise 2 Eylül'de Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve mürettebatı arama çalışmalarını sürdürüyor.