Az Bulutlu 30ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.09.2026 13:52

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, kaldığı otelde yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda, Ukrayna adli makamlarınca "suç örgütü üyeliği", "uyuşturucu ve para aklama" gibi suçlardan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, kaldığı otelde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Ukrayna adli makamlarınca hakkında "suç örgütü üyeliği", "uyuşturucu ve para aklama" ve "ateşli silahlar ve patlayıcı" suçlarından Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Ilkhan Seitkhalilov'un Antalya'da olduğu belirlendi.

Serik'te bir otelde olduğu belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı Seitkhalilov, emniyetteki işlemlerinin ardından Ukrayna'ya gönderilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

ETİKETLER
Antalya Kırmızı Bülten Ukrayna
Sıradaki Haber
Akçal Kulesi'nden 3 ilin ormanlarına 7/24 gözetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:02
Fransa Belediye Başkanları Derneğine yönelik siber saldırıda 100 binden fazla veri ele geçirildi
13:58
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "aşı" çağrısı
13:53
Nepal'deki selin ardından 10 gündür mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
13:24
Ukrayna: Rus hava sahasına yönelik operasyonumuzu duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacağız
12:58
Akçal Kulesi'nden 3 ilin ormanlarına 7/24 gözetim
12:53
Katil İsrail'in 2023'te Gazze'ye düzenlediği saldırıda enkaz altında kalan 55 kişinin naaşı çıkarıldı
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ