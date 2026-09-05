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Gündem
TRT Haber 05.09.2026 16:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerinin başkanlarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kulüplerin heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.

İlk olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile görüşen Erdoğan, daha sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

"Tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
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