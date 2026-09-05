Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.09.2026 17:33

ABD ordusu: Devrim Muhafızları'na ait 3 tankeri yok ettik

ABD ordusu, İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından Devrim Muhafızları'na ait 3 tankeri yok ettiğini duyurdu.

ABD ordusu: Devrim Muhafızları'na ait 3 tankeri yok ettik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bölgesel sularda devriye gezen ABD Donanmasına ait 2 savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran ham petrol tankerini hedef aldıklarını bildirdi.

İran'ın yaptığı saldırıdan ABD gemilerinin "başarıyla kurtulduğu" belirtilen açıklamada, CENTCOM'un Karg Adası açıklarında İran'a ait 2 ham petrol tankerini devre dışı bıraktığı, ayrıca Umman Körfezi'nde de bir İran tankerinin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, gerekirse İran'ın sınırlı ve savunmasız petrol filosunu yok etmekten çekinmeyeceklerini belirterek, "İran Devrim Muhafızları'na mesajımız açık, eğer gemilerime ateş ederseniz, size çok daha yüksek bir ekonomik bedel ödetiriz." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:12
Şehit polisimiz Mehmet Ali Topatan son yolculuğuna uğurlandı
17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanını kabul etti
16:47
KPSS maratonu yarın başlayacak
16:35
Yunanistan'ın Tanagra Hava Üssü’nde düzenlenen gösteride savaş uçağı düştü
16:25
Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planıyla 12 milyondan fazla kişiye ulaşıldı
16:08
Putin, Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmama talimatı verdi
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ