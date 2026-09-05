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Spor
AA 05.09.2026 17:44

Filenin Sultanları finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları, yarın finalde Polonya-İtalya müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Filenin Sultanları finalde

Ay-yıldızlı ekip, Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın etkili performansıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçının ilk setini 25-20 kazandı.

İkinci sete de iyi başlayan milli takım, Zehra Güneş'in bloğuyla 3-0'lık seri yakaladı: 7-3. Sonrasında toparlanan Sırbistan, Vargas'ın 3 metre çizgisi ihlali sonrasında beraberliği sağladı: 12-12. Ardından toparlanan ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru Eda Erdem Dündar'ın smacıyla farkı 6'ya çıkardı: 23-17. Milli takım, hata yapmayarak karşılaşmanın ikinci setini 25-19 kazandı. Ayrıca ikinci sette Türkiye 2-1 öne geçtikten sonra Sırbistan Başantrenörü Zoran Terzic "challenge" hakkını kullandı. Sayının tekrardan Türkiye lehine verilmesinin ardından itirazlarına devam eden Terzic, maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Filenin Sultanları finalde

Taraftar desteğini arkasına alan ay-yıldızlılar, Vargas'ın smacıyla üçüncü sete 4-0 üstün başladı. Sonrasında rakibi karşısındaki üstün oyununu devam ettiren Türkiye, Eda Erdem Dündar'ın plasesiyle farkı 7'ye çıkardı: 10-3. Hücümdaki etkili performansını devam ettiren milli takım, Elif Şahin'in plasesiyle durumu 20-14 yaptı. Üçüncü seti de 25-20 kazanan milli takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bakan Bak, karşılaşmayı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Mücadeleyi saha kenarında izleyen Bakan Bak'a Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ eşlik etti.

İletişim Başkanı Duran'dan tebrik mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti. 

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Sahaya yansıttıkları mücadele, inanç, kararlılık ve güçlü takım ruhuyla bizlere büyük bir gurur yaşatan millilerimizin finalde de aynı azimle mücadele ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaşacağına yürekten inanıyorum."

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