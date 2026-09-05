Süper Lig kulüpleri 202 transfer yaptı

Süper Ligde 22 Haziran'da başlayan ve 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp, 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

202 futbolcunun 79'u yurt içinden, 123'ü ise yurt dışından transfer edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, yaptıkları transferlerin tamamını yurt dışından gerçekleştirdi.

Ligde yurt içinden en fazla transfer yapan ekip Çorum FK oldu. Ligin yeni takımı, kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcunun 10'unu yurt içinden tercih etti.

Ligde en az transferi ise Galatasaray ve Fenerbahçe yaptı. Her iki takım da geçen yılki kadrolarını 5'er futbolcuyla takviye etti.

En fazla transferi ligin yeni ekipleri yaptı

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Çorum FK oldu. Ligin yeni ekibi, kadrosuna 21 futbolcu dahil etti.

Çorum FK'yi ligin bir başka yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler takip etti. Diyarbakır temsilcisi, kadrosuna 18 yeni isim kattı.

Kulüplerin transfer sayıları

Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

Takım Transfer Sayısı Çorum FK 21 Amed Sportif Faaliyetler 18 Eyüpspor 15 Gaziantep FK 14 Kasımpaşa 13 Kocaelispor 13 Erzurumspor FK 12 Trabzonspor 12 Gençlerbirliği 11 Beşiktaş 10 Çaykur Rizespor 10 Konyaspor 10 Samsunspor 10 Göztepe 9 Alanyaspor 8 Başakşehir 6 Fenerbahçe 5 Galatasaray 5

Transferler

Trendyol Süper Lig'de 1. transfer ve tescil döneminde takımların kadrosuna kattıkları futbolcular şu şekilde: