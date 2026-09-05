Parçalı Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.09.2026 23:13

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 'İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun tanıtımı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde kurulan "İyilik Var" dijital gönüllülük platformunun tanıtımı, bugün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yapıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 'İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun tanıtımı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, NSosyal hesabından 12 Eylül'de faaliyete geçecek "İyilik Var Gönüllülük Platformu"na ilişkin paylaşım yaptı. 

"İnsanın olduğu her yerde İyilik var" ifadesine yer verilen paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 12 Eylül'de faaliyete başlayacak İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun tanıtımınının Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Paylaşımın devamında şunlar kaydedildi:

"Bir kitabın, gitarın ve oyuncak ayının ardına; iyiliğin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın gücünü sakladık. Platformumuz aracılığıyla gönüllülerimiz çocuklara ders çalıştırabilecek, huzurevi sakinleriyle vakit geçirebilecek, sosyal hizmet kuruluşlarında etkinlik düzenleyebilecek veya sahip oldukları mesleki bilgiyi aktarabilecek. Gönüllülük ağımızı daha da büyütmeye, dayanışma için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Silivri açıklarında batan gemi 720 metre derinlikte görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
23:32
İran Devrim Muhafızları: ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık
23:01
Silivri açıklarında batan gemi 720 metre derinlikte görüntülendi
22:53
Ekonomide 3 yıllık yol haritası yarın kamuoyuyla paylaşılacak
22:33
Sezonun ilk derbisinde 3 puan Beşiktaş'ın
22:16
DIGIAGE 2026 için geri sayım başladı
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
İşgalci İsrail, Cenin'deki Filistinlilerin geçim kaynağı ağaçları söküyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
Emine Erdoğan'dan Milli Botanik Bahçesi'ne ziyaret
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ