Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 'İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun tanıtımı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, NSosyal hesabından 12 Eylül'de faaliyete geçecek "İyilik Var Gönüllülük Platformu"na ilişkin paylaşım yaptı.

"İnsanın olduğu her yerde İyilik var" ifadesine yer verilen paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 12 Eylül'de faaliyete başlayacak İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun tanıtımınının Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Paylaşımın devamında şunlar kaydedildi:

"Bir kitabın, gitarın ve oyuncak ayının ardına; iyiliğin, yardımlaşmanın ve paylaşmanın gücünü sakladık. Platformumuz aracılığıyla gönüllülerimiz çocuklara ders çalıştırabilecek, huzurevi sakinleriyle vakit geçirebilecek, sosyal hizmet kuruluşlarında etkinlik düzenleyebilecek veya sahip oldukları mesleki bilgiyi aktarabilecek. Gönüllülük ağımızı daha da büyütmeye, dayanışma için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz."