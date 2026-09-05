DIGIAGE 2026 için geri sayım başladı

Oyun geliştirme ekosisteminin Türkiye'deki önemli buluşmalarından DIGIAGE, 7–12 Eylül 2026 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilecek iki ayrı etkinlikle oyun dünyasının farklı paydaşlarını bir araya getirecek.

Programın ilk ayağı olan 12. Oyun Geliştirme Kampı, 7–10 Eylül tarihlerinde Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde düzenlenecek. Bu yıl 56 farklı şehirden 800'ün üzerinde başvuru alan kamp kapsamında seçilen katılımcılar; dört gün boyunca ekip çalışmaları, eğitimler, mentorluk, üretim süreçleri ve sektör buluşmalarıyla oyun projelerini geliştirme fırsatı bulacak.

Kampın ardından 11–12 Eylül tarihlerinde DIGIAGE Global Indie Game Summit gerçekleştirilecek. Yatırımcı, yayıncı, oyun ekipleri ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek zirvede paneller, showcase alanları ve B2B görüşmeleri düzenlenecek.

Oyun ekosisteminde yıllara yayılan buluşma

2019 yılından bu yana düzenlenen DIGIAGE oyun geliştirme kampları, Türkiye'de oyun geliştirme alanındaki yeteneklerin bir araya gelmesi, ekiplerin oluşması ve projelerin sektörle buluşması açısından önemli bir platform haline geldi. DIGIAGE'in bugüne kadar düzenlediği kamplara 19 binden fazla başvuru yapılırken, 6 binden fazla katılımcı ve 350'den fazla takım programlarda yer aldı.

DIGIAGE'in farklı yıllarda düzenlediği kamplar Türkiye sınırlarının da ötesine taşınırken; 2022'de 30 ülkeden 600'ün üzerinde geliştiricinin katıldığı uluslararası kamp, 2023 ve 2024 yıllarında Bakü'de gerçekleştirilen programlar ve 2025'te İzmir'de düzenlenen kamp, organizasyonun oyun ekosistemindeki uluslararası ve sürdürülebilir yapısını güçlendirdi.

DIGIAGE'ten destek ve yatırım fırsatları

DIGIAGE, oyun geliştiricilerine yalnızca eğitim ve mentorluk imkanı sunmakla kalmayıp, projelerin hayata geçirilmesi ve büyütülmesi için yatırım ve yayıncılık desteği de sağlıyor. DIGIAGE, 2024 yılında gerçekleştirdiği 6 erken aşama yatırımla Türkiye'nin en aktif oyun yatırım fonu oldu.

DIGIAGE'in güncel yatırım modelinde, programlarda başarılı olan takım ve şirketlere pre-seed ve seed aşamalarında yatırım yapılırken; Bilişim Vadisi'nin stratejik yatırım ortakları ile önde gelen yayıncı firmalar da potansiyel projelerin değerlendirilmesinde rol alıyor. Finansman desteğinin yanı sıra mentorluk ve yayıncılık imkanları da sunan DIGIAGE, geliştiricilerin fikir aşamasından ürünleşmeye ve küresel pazara açılmaya uzanan süreçlerini destekliyor.

DIGIAGE'te TRT'den oyun ve içerik deneyimi

TRT, DIGIAGE 2026 iş birliği kapsamında dijital ürünlerini etkinlik alanına taşıyarak gençleri farklı deneyimlerle buluşturacak. İş birliğinin oyun ve eğlence tarafında Bil Bakalım öne çıkarken, TRT Dinle ise podcast deneyimiyle etkinliğin içerik tarafında yer alacak.

"Oyun Geliştirirken Dinle: TRT Dinle" başlığıyla katılımcılara TRT Dinle'nin müzik, podcast ve sesli içerik dünyası tanıtılacak. TRT'nin bilgi ve eğlence odaklı dijital ürünü Bil Bakalım, katılımcıları doğrudan deneyimin içine dahil eden interaktif yapısıyla DIGIAGE'de gençlerle buluşacak. Bil Bakalım deneyimi, oyun dünyasının merkezinde yer alan etkinlikte katılımcılara TRT'nin dijital eğlence yaklaşımını deneyimleme fırsatı sunacak.

Ayrıca gün sonunda DIGIAGE'e özel oluşturulan etkinliklerle, katılımcı gençler soru çözme fırsatı bulacak. Gün sonu birincilerine, TRT Radyo hediye edilecek.

DIGIAGE’in podcastleri TRT Dinle'de

Etkinlik boyunca TRT Dinle kapsamında podcast çalışmalarına da yer verilecek. DIGIAGE alanında gerçekleştirilecek podcast kayıtları, etkinliğin ardından TRT Dinle'de dinleyicilerle buluşacak.

Böylece DIGIAGE’de ortaya çıkan içerik ve sohbetler yalnızca etkinlik alanıyla sınırlı kalmayarak TRT Dinle üzerinden daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşacak.

