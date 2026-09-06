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Dünya
AA 06.09.2026 14:21

Endonezya'da yanardağ patlamasının ardından Cakarta'da uçuşlar iptal edildi

Endonezya'nın Anak Krakatau Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin batı kesimlerine yayılması üzerine başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi.

Endonezya'da yanardağ patlamasının ardından Cakarta'da uçuşlar iptal edildi
[Fotograf: Reuters]

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığına bağlı Jeoloji Ajansı, Sunda Boğazı'nda bulunan volkanik adanın cuma gününden bu yana faaliyet belirtileri gösterdiğini ve bugün saat 03.53'te 30 saniye süren patlama meydana geldiğini açıkladı.

Ajansın kapalı devre kamera görüntülerinde yanardağda lav parlamalarının görüldüğü belirtildi.

Olayın ardından herhangi bir can kaybı bildirilmedi ve tahliye duyurusu yapılmadı, ancak yetkililer, bölge sakinleri ve ziyaretçilere volkanın aktif kraterinden en az 3 kilometre uzak durmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan, Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, volkanik külün başkent Cakarta'nın bazı bölgeleri ile Sumatra Adası'nın güneyindeki Lampung eyaletine yayıldığını bildirdi.

Bunun ardından, Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı, artan volkanik faaliyet nedeniyle uçuş operasyonlarını 05.30-09.30 arasında geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Ülkenin en yoğun havalimanında çok sayıda yolcu bilet iadesi talep ederken, bazı yolcular teslim ettikleri bagajlarını geri aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de patlamanın hava ulaşımına etkisinin yakından izlendiğini, havaalanı işletmecileri, hava seyrüsefer hizmetleri ve meteoroloji kurumu ile koordinasyon içinde olunduğunu açıkladı.

Uçuşların iptal edilmesi, Güney Sulawesi bölgesindeki Makassar kentine düzenlenen yoğun iç hat seferi dahil 209 uçuşu ve yaklaşık 22 bin 800 yolcuyu etkiledi.

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