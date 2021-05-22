Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili taziyede bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın 21 Mayıs 2021 tarihinde hava muhalefeti nedeniyle düşmesi sonucu aralarında Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ibrahim Attahiru'nun da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, büyük üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Nijerya halkı ve hükümetinin üzüntüsünün paylaşıldığı belirtilirken hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı mesajı iletildi.

Nijerya’da Kara Kuvvetleri Komutanı’nın bulunduğu uçak düştü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde içinde Kara Kuvvetleri Komutanı İbrahim Attahiru'nun da bulunduğu bir askeri uçak düştü, Attahiru dahil 11 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın Kaduna Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştüğü açıklandı.

Kazadan kurtulan olmadığı açıklandı.