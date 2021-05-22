Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk olarak Türkiye'den Su Temini Projesi kapsamında Geçitköy Barajı'nda inceleme yaptı.

Yetkililerden bilgi alan Oktay, beraberindekiler ile bugün açılışı yapılacak KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nde incelemelerde bulundu ve son durum hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer de Oktay'a eşlik etti.

Fuat Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/YIrWJFQlgS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 22, 2021

Fuat Oktay, konuşmasında, "KKTC'nin bereketine bereket katmak için asla zaman kaybetmeyeceğiz. KKTC tarımı da inşallah taçlanacaktır" dedi.