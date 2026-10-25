Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2026 15:54

İran Meclis Başkanı: Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız." dedi.

İran Meclis Başkanı: Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız

İran Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalibaf, meclis oturumunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD’ye söyleyecek yeni bir sözlerinin olmadığını hatırlatan Kalibaf, ABD’nin İran’da bataklığa saplandığını ve bu bataklıktan kurtulmak için ABD’nin önlem alması gerektiğini söyleyerek, "Düşmana hayal edilemeyecek derecede karşılık vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD’nin medya gibi çeşitli baskı araçlarını kullanarak İran halkını teslim alabileceğini zannettiğini ancak İran’ın Pehlevi Hanedanlığı döneminin İran’ı olmadığını ve hiçbir yabancı gücün İran topraklarında hüküm sürmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Kalibaf son olarak, İran’a yönelik geniş çaplı bir saldırı ve suikast tehditlerinin İran halkının çıkarlarından vazgeçmesine yol açmayacağını vurguladı.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi eskisi gibi olmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
SİPER yeni kabiliyetini başarıyla test etti
16:06
Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani Köprüsü yeniden inşa edilecek
16:04
Ağrı'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
16:43
Bulgaristan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
15:39
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Hürmüz Boğazı'nın yönetimi eskisi gibi olmayacak
15:35
Bahçeli, Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü'nü kutladı
Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
FOTO FOKUS
SİPER yeni kabiliyetini başarıyla test etti
SİPER yeni kabiliyetini başarıyla test etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ