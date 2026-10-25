Türkiye-Ermenistan sınırındaki Ani Köprüsü yeniden inşa edilecek

Bakan Uraloğlu, Kars'ta Ani Ören Yeri içindeki köprünün restorasyon çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Köprünün, Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Ani'de yer aldığını aktaran Uraloğlu, 10. yüzyılda İpek Yolu üzerinde inşa edilen ve günümüze sadece ayak kalıntıları ulaşan yapıyı yeniden ayağa kaldıracaklarını belirtti. İpek Yolu üzerinde gümrük kapısı olarak inşa edilen köprünün, yüzyıllar boyunca doğu ile batı arasındaki ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, yapının tarihi ve kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uraloğlu, köprünün özgün yapısının 80 metre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip olduğunu, yapının Arpaçay Nehri'nin yatak genişliğinin 36 metreye kadar düştüğü en dar noktada bulunduğunu belirtti. Yapının 31 metre açıklığındaki dairesel kemerinin, 16 Ekim 1807'de yıkıldığını ifade eden Uraloğlu, köprünün ayakta olduğu dönemde İpek Yolu güzergahının önemli geçiş noktaları arasında yer aldığının altını çizdi.

Ani Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Ani Ören Yeri'nin, 21 kültür varlığıyla 2016'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını hatırlatan Uraloğlu, tarihi yapının gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını ifade etti.

Restorasyon süreci ortak komisyon tarafından yürütülecek

Uraloğlu, Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanan protokol kapsamında, restorasyon çalışmalarını ortak komisyon koordinasyonunda yürüteceklerini söyledi.

Köprünün yeniden inşasına ilişkin çalışmaların kapsamını ve yöntemini belirleyen protokolün 4 Mayıs'ta Erivan'da imzalandığını belirten Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda imzalanan protokol doğrultusunda, Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün (KGM) de yer aldığı ortak komisyon tarafından restorasyon süreci yürütülecek" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından tarihi köprünün restorasyon uygulama ihalesinin 16 Eylül'de gerçekleştirildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"28 Eylül'de sözleşme imzalayarak, Türkiye ile Ermenistan sınırında bulunan tarihi Ani Köprüsü'nün yeniden inşası için ihale sürecini tamamladık. Tarihi köprünün yeniden inşasıyla İpek Yolu'nun önemli kültürel miraslarından birinin korunarak, gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyoruz."