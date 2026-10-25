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Gündem
AA 25.10.2026 14:54

Fon soruşturmasında Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, hakkında verilen adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarılan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın, Ankara'da yeniden gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında Ertan Aydın yeniden gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın hakkında verilen adli kontrol tedbiri kararına savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, Aydın hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Bu kapsamda Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alınan Aydın, burada nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılacak.

Aydın hakkında savcılık tarafından tutuklama talep edilmiş, sulh ceza hakimliğince "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

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