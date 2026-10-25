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Gündem
TRT Haber 25.10.2026 12:53

Almanya'da aranan Valmir Berısha İzmir'de yakalandı

Almanya adli makamlarınca “uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha İzmir’de yakalandı.

Almanya'da aranan Valmir Berısha İzmir'de yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, Almanya adli makamlarınca ’uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha’nın İzmir’de yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Almanya adli makamlarınca ’Uyuşturucu Madde Ticareti, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’ suçlarından difüzyon ile uluslararası seviyede aranan ’Valmir Berisha’ isimli şahıs, İzmir’de yakalandı. Kahraman polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

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İçişleri Bakanlığı İzmir MİT Almanya
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