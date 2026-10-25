Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.10.2026 11:54

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi 335 bini aşkın çağrıya çeviri desteği sağladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerine, bilgiye ve sosyal hayata erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla hizmete sunulan AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi aracılığıyla bugüne kadar 335 bin 288 çağrının karşılandığını açıkladı.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi 335 bini aşkın çağrıya çeviri desteği sağladı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türk İşaret Dili kullanan işitme engelli bireylerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi’nin önemli bir hizmet sunduğunu vurguladı.
 
AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi’nin işitme engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve sosyal hayatlarında ihtiyaç duydukları iletişimi sağlamalarına imkan sunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
 
“AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi ile Türk İşaret Dili kullanan vatandaşlarımızın iletişim ihtiyaçlarına hızlı ve erişilebilir çözümler sunuyoruz. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimizin 54 bin 788 kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. İşitme engelli bireylerimizin eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden bankacılık işlemlerine, aile içi iletişimden kamu kurumlarıyla yürütülen işlemlere kadar hayatın her alanında iletişim kurabilmeleri amacıyla günlük ortalama 250-300 çağrıya destek sağlanıyor. Merkez aracılığıyla bugüne 335 bin 288 çağrı karşılanarak vatandaşların iletişim ihtiyaçlarına katkı sunuldu. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimize iOS ve Android mobil uygulamaları ile web üzerinden erişilebiliyor.”

İletişim köprüsü

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi’nin yalnızca işitme engelli bireylerin değil, işitme engelli danışana, hastaya, veliye veya müşteriye ulaşmak isteyen işiten bireylerin de kullanımına açık olduğunu hatırlattı.

Göktaş, “AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi’ni, Türk İşaret Dili kullanan vatandaşlarımız ile toplumun diğer bireyleri arasında güçlü ve anlamlı bir iletişim köprüsü olarak görüyoruz.” dedi.

ETİKETLER
Aile Mahinur Özdemir Göktaş Engelli
Sıradaki Haber
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Türkiye, eylülde elektriğinin yüzde 70,3'ünü yerli kaynaklardan üretti
11:53
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler
11:45
Tüketicilere sahte indirim ve dolandırıcılık uyarısı
11:31
TBMM'nin bu haftaki gündem başlıkları
11:11
Türkiye'den 121 ülkeye 197 bin ton turşu ihracatı
11:23
ABD'de futbol stadyumu yakınındaki silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı
Ege sofralarının vazgeçilmezi kırma zeytinde hasat mesaisi
Ege sofralarının vazgeçilmezi kırma zeytinde hasat mesaisi
FOTO FOKUS
Türkiye 'Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda şampiyon oldu
Türkiye 'Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması'nda şampiyon oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ