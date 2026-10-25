Asrın inşa seferberliği ABD basınının gündeminde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 2 yılda tamamladığı 455 binden fazla konutun inşa süreci yabancı basın kuruluşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bakanlık koordinesinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları ABD'nin önde gelen yayın organlarından USA TODAY ve Business Insider'da geniş yer buldu.

Haberlerde 2 yılda tamamlanan 455 bin 357 bağımsız bölümün yanı sıra illerdeki altyapıdan okullara, ticari alanlardan tarihi şehir merkezlerine kadar uzanan çalışmalar aktarıldı. İnşa seferberliğinin rakamlarla birlikte ele alındığında çalışmanın ölçeğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Ayda 75-100 milyon arasında görüntülenme alan usatoday.com'un haberinde depremlerin Suriye'de de şehirleri harabeye çevirdiğine dikkati çekildi ve deprem bölgesindeki illerde yaklaşık 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğine yer verildi.

Bakanlığın koordinasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir yandan da yeniden inşa sürecinin başladığına vurgu yapılan haberde "İlk kalıcı konutların temelleri depremlerden 15 gün sonra atıldı, ilk köy evleri ise 45. günde teslim edildi. Programın en yoğun döneminde 174 alandaki 3.481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisi görev yaptı; üretim saatte 23, günde 550 konuta eşdeğer bir hıza ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Yeni yerleşim alanlarında eş zamanlı inşa

Malatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova’da yürütülen eş zamanlı inşa süreci anlatıldı. Bakanlığın "Yerinde Dönüşüm" programıyla da ev ve iş yerlerini kendi arsasında yeniden yapmayı tercih eden Türk vatandaşlarını desteklediği de belirtildi.

Haberde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, inşa programını yalnızca bir konut projesi olarak değil, şehirleri yeniden ayağa kaldırma, ekonomik ve sosyal hayatı canlandırma ve şehirleri afetlere dirençli hale getirme vizyonuyla koordine ettiğine de vurgu yapıldı.

Depremde yalnızca binaların değil, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin de zarar gördüğü ve bölgede yaklaşık 11 bin kilometrelik alanda çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Özellikle Hatay'da tarihi yapıların da yeniden inşa edildiği belirtildi.

Aylık 60 milyonun üzerinde global ziyaretçi alan Business Insider da haberinde ilk kalıcı konutların temeli 15'inci günde atıldığına, ilk köy evlerinin 45'inci günde teslim edildiğine dikkati çekti. 3 yıldan kısa sürede konutların tamamlandığı 27 Aralık 2025'te Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla son konut teslim töreninin yapıldığı aktarıldı.