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Gündem
TRT Haber 25.10.2026 14:29

Kahramanmaraş'ta 16 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 9 Aralık 2010'da boş arazide bulunan bebeğin ölümüne ilişkin faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden R.Ş. tutuklandı, İ.Ş. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kahramanmaraş'ta 16 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

İçişleri Bakanlığı, 9 Aralık 2010 tarihinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği şeklinde değerlendirildiğini aktardı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi.

Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; şüpheli R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadede R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı. İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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İçişleri Bakanlığı Kahramanmaraş
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