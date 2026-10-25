Bulgaristan'da halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

​​​​​​​Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 27 aday çifti yarışıyor.

Oy verme işlemi saat 07.00'de başladı.

Cumhurbaşkanı Yotova oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, başkent Sofya’daki “John Atanasov” Elektronik Meslek Lisesi’ne gelerek oyunu kullandı.​​​​​​​

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yotova, "Adaletin, refahın ve geleceğe yönelik umutların hakim olduğu, herkesin Bulgaristan için çalışmaya istekli olduğu bir ülke için oy kullandım. Aramızdaki kutuplaşmaya ve nefrete son vermek için de oy kullandım. Uzlaşıya, karşılıklı diyaloğa ve birlik olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." dedi.

Rakipleriyle canlı yayınlanan tartışma programlarına katılmayı neden reddettiğine ilişkin soruya yanıt veren Yotova, seçim kampanyasını Bulgaristan vatandaşlarıyla diyalog ve görüş alışverişi üzerine kurduğunu söyledi.

Yotova, gelecek cumhurbaşkanının birlik ve beraberliğin simgesi olması gerektiğini vurgulayarak, "Kolları sıvamalıyız, çünkü kaybedecek zamanımız yok." dedi.

Yoksulluk ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının da giderilmesi gerektiğini vurgulayan Yotova, "Amacımız, Bulgaristan’da yalnızca birkaç şehrin yatırım çekip gelişmesi değil, ülkenin en uzak bölgelerinin de kalkınmasıdır." diye konuştu.

Mevcut cumhurbaşkanı ile eski Başbakan öne çıkan adaylar arasında

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), yurt içinde 12 binin üzerinde, yurt dışında ise 60 ülkede 613 sandık kurulduğunu açıkladı.

Oy verme işlemi saat 20.00'de sona erecek ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu süre en geç saat 21.00'e kadar uzatılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimde katılımın yüzde 50'nin altında olması durumunda yeni cumhurbaşkanı, 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda belirlenecek.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmaları, seçimde aday 27 ikiliden sadece 2'sinin geniş destek alabileceğini gösterdi.

Anketlere göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve eski Başbakan Andrey Gyurov öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

İlk turda Yotova'nın oyların yüzde 43,4'ünü, Gyurov'un ise yüzde 28,9'nu alması bekleniyor.

Ülkede seçime katılım oranı yüzde 50'nin altında kalırsa, en fazla oyu alan iki aday 1 Kasım'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.​​​​​​​

Anketler, seçime katılım oranının yüzde 37-47 aralığında olabileceğini gösteriyor.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de, ikinci turu ise 21 Kasım 2021'de yapılmıştı.