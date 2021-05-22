Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Günlük vaka sayısı 8 binlerde
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi, 835 yeni hasta belirlendi. 231 kişi vefat etti. 14 bin 472 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 COVID-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.
Bakan Koca: 9 bin vaka sayısının altına indik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor" diyen Bakan Koca, günlük vaka sayısının 9 binin altına indiğini söyledi. Koca, "Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı.
Son Haberler
- 20:09
- 20:10
- 19:51
- 19:26
- 19:20
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz