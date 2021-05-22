Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan direksiyon başına geçti. Açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni etabı Habibler-Hasdal Kavşağı'nı sürücü koltuğunda test etti.

Ardından güzergahını cuma namazını kılmak için gittiği Fatih Camii'ne çevirdi. Yaklaşık 30 kilometrelik yolda makam aracını kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracında Ömer Karaoğlu'nun 'Yol Mu Dayanır' adlı şarkısını dinledi. Yanında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da vardı.

Aracı kendisinin kullandığını gören vatandaşlarn da tek tek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntülerini İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.