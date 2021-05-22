Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 18:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını kullandı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun son etabında, direksiyon başına geçti. Yeni açılan kavşaktan cuma namazını kıldığı Fatih Camii'ne kadar makam aracını kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan direksiyon başına geçti. Açılışını yaptığı Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni etabı Habibler-Hasdal Kavşağı'nı sürücü koltuğunda test etti.
Ardından güzergahını cuma namazını kılmak için gittiği Fatih Camii'ne çevirdi. Yaklaşık 30 kilometrelik yolda makam aracını kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracında Ömer Karaoğlu'nun 'Yol Mu Dayanır' adlı şarkısını dinledi. Yanında Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da vardı.
Aracı kendisinin kullandığını gören vatandaşlarn da tek tek selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görüntülerini İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.
Son Haberler
- 18:33
- 18:11
- 17:56
- 18:15
- 17:33
Sıradaki Haber
Sınırı geçmeye çalışan 2 teröristi Mehmetçik yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz