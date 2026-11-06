Katil İsrail Gazze’de 15 yaşındaki çocuğu futbol oynarken öldürdü

Katil İsrail ordusu, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, eli kanlı İsrail askerleri Han Yunus'un Mevasi bölgesinde 15 yaşındaki Muhammed Nidal Berbah'ı ateş açarak öldürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise katil İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına yoğun bir şekilde ateş açtı.

Gazze'deki Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Berbah'ın arkadaşlarıyla futbol oynarken öldürüldüğü kaydedildi.

Söz konusu saldırının, Gazzeli çocukların maruz kaldığı ihlallerin boyutunu gözler önüne serdiği, oyun ve eğlence alanları hedef alınan çocukların, çocukluklarını yaşayamadığı aktarıldı.

Berbah'ın öldürülmesine tanık olan arkadaşlarının ciddi psikolojik bunalımlar yaşayabileceği uyarısı yapılan açıklamada, bu suçun oluşturduğu tehlikenin etkilerinin, "bir çocuğun hayatını kaybetmesiyle sınırlı kalmayıp buna tanık olan diğer çocuklara ve hafızaları ölüm manzaralarıyla şekillenen bütün bir nesle sıçrayacağı" belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, katil İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.