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Dünya
AA 06.11.2026 16:09

AB'den TikTok'a içerik öneri sistemi suçlaması

Avrupa Birliği (AB), TikTok'u kullanıcılara sürekli benzer içerikler öneren "Sizin İçin" akışında dijital kuralları ihlal etmekle suçladı.

AB'den TikTok'a içerik öneri sistemi suçlaması

AB Komisyonu, TikTok'un içerik öneri sistemine yönelik yürüttüğü soruşturmanın ön bulgularına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, platformun "Sizin İçin" kişiselleştirilmiş video akışının, kullanıcıları ruh sağlığı sorunları ve beden algısı gibi konularda sürekli benzer içeriklere maruz bırakabildiği bildirildi.

Kullanıcıların belirli türdeki içeriklerle etkileşimi arttıkça algoritmanın daha fazla benzer içerik önerdiğine işaret edilen açıklamada, "tavşan deliği etkisi" olarak adlandırılan bu durumun, özellikle çocukların ve bazı yetişkinlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, TikTok'un öneri algoritmasının kullanıcıları bu tür içerik döngülerine sürükleme riskini yeterince değerlendirmediğinin tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu içeriklere sürekli maruz kalmanın üzüntü ve kaygıyı artırabileceğine işaret edilen açıklamada, TikTok'un bu konudaki risklere karşı etkili önlem almadığı ifade edildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun, soruşturmanın bu aşamasında TikTok'un "Sizin İçin" akışının tasarımını değiştirmesi gerektiği görüşünde olduğu bildirildi.

TikTok'un ön bulgulara karşı yazılı savunma sunabileceği belirtilen açıklamada, ihlalin nihai kararla teyit edilmesi halinde şirkete küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabileceğine dikkat çekildi.

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