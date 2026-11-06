Gazze'de eşini ve kızını tedavi için Mısır'a uğurlayan kadının İsrail ateşiyle öldürülmesi ailesini yasa boğdu

54 yaşındaki Nura Süleyman Şeyh el-Iyd, dün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesi'nde eşi ve kızıyla vedalaştıktan sonra güvenli bölge ilan edilen Mevasi'deki çadırına dönmek üzere yola çıktı. Ancak Nura, at arabasıyla dönüşü sırasında İsrail ateşinin hedefi oldu.

Nura'nın yakınları, yaşadıkları acıyı ve saldırı anında yaşananları anlattı.

"At arabasıyla dönerken şehit oldu"

Nura'nın kardeşi Muhammed Şeyh el-Iyd, kız kardeşinin sabah saatlerinde eşi ve kızıyla birlikte yola çıktığını söyledi.

Muhammed, "Kız kardeşim, sabah Mısır'a seyahat edecek olan eşi ve kızıyla birlikte çıktı. Saat 06.00'da onlarla vedalaştı ve at arabasıyla dönerken İsrail ateşi isabet etti ve suçsuz yere şehit oldu." dedi.

Bölgede herhangi bir askeri nokta veya hareketlilik bulunmadığını, kız kardeşinin yalnızca çadırına dönmekte olan bir sivil olduğunu dile getiren Muhammed, Gazze'de sivillerin kurşun ve bombardıman korkusuyla çadırlarında uzun saatler boyunca yere uzanmak zorunda kaldığını anlattı.

Muhammed, "Nasıl güvenli bölgelerin varlığından bahsediyorlar ve insanlar çadırlarda ölüyor? Bu rezalete son verilmeli ve insanlık kurtarılmalı, masumlar her gün sebepsiz yere öldürülüyor." diye konuştu.

"Sevinmeye fırsat bulamadık"

Nura'nın kız kardeşi Süheyla Şeyh el-Iyd de gözyaşları içinde, "Kız kardeşim dün bizimle oturuyordu ve kızının seyahatinden önce aileyle vedalaşıyordu. Sevinmeye fırsat bulamadık." dedi.

Gazze halkının kurtarılması çağrısında bulunan Süheyla, şunları söyledi:

"Her gün bölgede şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor. İsrail ateşi ve şarapnelleri nedeniyle yaralanan, uzuvlarını kaybedenler var. Bizim dışımızda tüm dünya özgürce yaşıyor. Evlerimiz yıkıldı, erkek kardeşim yaralı ve kız kardeşim bugün şehit oldu. Bir saldırı, birkaç saniye içinde hayatına son verdi."

"Dünya, bize karşı yapılanlar karşısında nerede?"

Nura'nın yeğeni Yamen Şeyh el-Iyd de ailesinin büyük bir umutla Mısır yolculuğuna hazırlandığını ancak bu sevincin kısa sürede acıya dönüştüğünü dile getirdi.

Yamen, "Hasta amcam kızıyla birlikte tedavi için seyahat ediyordu. Büyük bir umutla vedalaştılar ancak dönüşü sırasında aniden ona bir kurşun isabet etti ve onu öldürdü. Biz çadırlarda yaşayan, yatağımızdan başka hiçbir şeyi olmayan insanlarız. Bütün bunlar neden başımıza geliyor? Dünya, bize karşı yapılanlar karşısında nerede?" ifadelerini kullandı.

Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde güvenli bölge ilan edilen alanlar da İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalıyor.

Filistinli sivillerin çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği bölgedeki saldırılar can kayıplarına yol açarken, geride kalan aileler de yakınlarını kaybetmenin acısıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1602 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 794 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.