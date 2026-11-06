Türkiye'nin zengin gastronomi kültürü COP31'de tanıtılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31 kapsamında hazırlıklar devam ediyor.

190'dan fazla ülke liderinin katılacağı COP31 Zirvesi yalnızca teknoloji, finansman ve altyapıyla sınırlı kalmayacak, Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel lezzetlerinin tanıtılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin zengin gastronomi kültürü de ziyaretçilere sunulacak.

Toplam 582 bin metrekarelik alana kurulan Yeşil Bölge'de Akdeniz, Karadeniz, Türk dünyası, Gaziantep, Kayseri, Konya ve sıfır atık mutfaklarından zengin lezzetler ziyaretçilere sunulacak.

Böylece Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen özgün tatlar tanıtılırken, yerelden beslenen, israfı azaltan ve kültürel mirası geleceğe taşıyan sürdürülebilir gastronomi anlayışı da COP31'in önemli deneyim alanlarından biri haline getirilecek.

COP31'in bu gastronomi alanları, yerel yönetimlerle güçlü iş birliğini de ön plana çıkaracak.

Her biri geleneksel mimariyle inşa edilmiş evler görünümünde olan mutfaklar Gaziantep, Konya, Kayseri ve Trabzon büyükşehir belediyeleri ile Antalya Valiliği ve Çankırı Belediyesi tarafından işletilecek.

Böylece COP31, iklim gündeminin yanı sıra Türkiye'nin yerel yönetim kapasitesinin, kültürel zenginliğinin ve gastronomi mirasının da dünyaya tanıtıldığı güçlü bir iş birliği platformuna dönüşecek.