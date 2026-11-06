Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 06.11.2026 20:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon tasfiye süreciyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "13 Kasım'da önemli miktarda ödeme yapma konusunda hazırlık içindeyiz. En düşük yatırımcıdan en yükseğe doğru ödemeleri yaptırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon tasfiye süreciyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fon tasfiye süreciyle ilgili açıklama yapan Yılmaz, , "13 Kasım'da önemli miktarda ödeme yapma konusunda hazırlık içindeyiz. En düşük yatırımcıdan en yükseğe doğru ödemeleri yaptırıyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerle ilgili epeydir çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız, emeklilerimize enflasyonun üzerinde bir destek sunacağız. Bütün emeklilerimizle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. Yılbaşından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini görmeye başlayacağız."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz Son Dakika Emekli
Sıradaki Haber
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 563 bin liraya geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:21
Cevdet Yılmaz: Türkiye son 24 yılda savunma sanayiini geliştirdi
20:05
Katil İsrail Gazze’de 15 yaşındaki çocuğu futbol oynarken öldürdü
20:16
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması tamamlandı
18:19
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
18:37
Emine Erdoğan: Kadınlar sanatın ve zanaatın atan kalbi
18:06
COP31 alanı ve yapıları Antalya'nın marka değerini güçlendirecek
Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor
Palandöken Dağı'nda kar etkili oluyor
FOTO FOKUS
Türk Özel Kuvvetleri Macaristan'daki tatbikatta nefes kesti
Türk Özel Kuvvetleri Macaristan'daki tatbikatta nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ