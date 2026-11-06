Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon tasfiye süreciyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fon tasfiye süreciyle ilgili açıklama yapan Yılmaz, , "13 Kasım'da önemli miktarda ödeme yapma konusunda hazırlık içindeyiz. En düşük yatırımcıdan en yükseğe doğru ödemeleri yaptırıyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilerle ilgili epeydir çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız, emeklilerimize enflasyonun üzerinde bir destek sunacağız. Bütün emeklilerimizle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. Yılbaşından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini görmeye başlayacağız."