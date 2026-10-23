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Gündem
TRT Haber 23.10.2026 22:27

Bakan Fidan: Bölgesel meselelerin çözümünde sorumluluk almaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bölgesel meselelerin çözümünde sorumluluk almaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Fidan: Bölgesel meselelerin çözümünde sorumluluk almaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan, NSosyal hesabından İstanbul'da R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan) ve İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları toplantılarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Fidan, bugün İstanbul'da Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdikleri R4 toplantısının ardından; Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla, 8 ülkeyi bir araya getiren önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

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Toplantıda, Orta Doğu ile Avrupa’nın birbiriyle bağlantılı tüm sorun ve çatışmalarını ele aldıklarını aktaran Bakan Fidan,  anlaşmazlıkların bölgesel sahiplenme anlayışıyla, diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Toplantıya katılan mevkidaşlarına teşekkürlerini sunan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Öncülük ettiğimiz bu girişimin süreklilik kazanmasını, bölgemizde ve ötesinde barış ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Türkiye olarak iki coğrafya arasındaki merkezi konumumuzla, bölgesel meselelerin çözümünde sorumluluk almaya devam edeceğiz."

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Hakan Fidan
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