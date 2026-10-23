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Gündem
TRT Haber 23.10.2026 20:38

Çukurova Belediye Başkanı Kozay görevden uzaklaştırıldı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, hakkında yürütülen soruşturmada tutuklanması nedeniyle geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Çukurova Belediye Başkanı Kozay görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Çukurova Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, hakkında “Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

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