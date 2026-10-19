Çukurova Belediyesine yolsuzluk ve rüşvet operasyonu: 44 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihaleler, doğrudan teminler ve hakediş ödemelerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen planlı operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, belediyede yürütülen doğrudan temin ve ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda Kamu İhale Kanunu’nun istisna hükmünün mevzuata aykırı kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı personelin fiilen işe gitmedikleri halde maaş aldıklarına yönelik iddialar üzerine; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

3 kişilik bilirkişi heyeti evrakları inceledi

Gelen ihbarlar üzerine belediyeden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları, 3 kişilik bilirkişi heyetine inceletildi. Hazırlanan bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, haklarında yakalama kararı verilen toplam 51 şüpheliye yönelik planlı operasyon düzenlendi.

Mevcut ve önceki belediye başkanları da gözaltında

Operasyon kapsamında; aralarında mevcut Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin (CHP Genel Sekreter Yrd) ve halen görevde bulunan 4 belediye başkan yardımcısının da yer aldığı 44 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında belediyeden iş alan 4 yüklenici firma yetkilisi/esnaf, mevcut belediye başkanının bir akrabası, belediyeye bağlı anonim şirketin bir yöneticisi ile işe gitmeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personellerinin de bulunduğu bildirildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.